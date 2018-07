Trump arremete contra 2 de los diarios más importantes de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió, una vez más, contra dos de los diarios más prestigiosos del país, el The New York Times y el Washington Post, a los que auguró un futuro negro al opinar que en el plazo de siete años habrán dejado de existir.

“Twitter se está librando de las cuentas falsas a un ritmo de récord. ¿Incluirán al fracasado New York Times, y al aparatopropagandístico de Amazon, el Washington Post, que cita constantemente a fuentes anónimas que, en mi opinión, no existen?”, se preguntaba este sábado Trump en su cuenta personal de Twitter.

En ese mismo mensaje, el mandatario consideraba que, a pesar de ser dos de los medios más respetados y de mayor tirada del país, ambos habrán echado el cierre en pocos años.

“¡Ambos habrán cerrado en 7 años!”, pronosticó Trump.

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist – They will both be out of business in 7 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de julio de 2018