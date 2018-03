Trump anuncia prohibición de dispositivos que aumentan la potencia de armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibirá la venta de los conocidos “aceleradores de disparos”, unos dispositivos que multiplican la capacidad de las armas de fuego, ante la creciente demanda de nuevas políticas para reducir la violencia armada.

En víspera de la masiva marcha contra las armas convocada para este sábado en Washington, bajo el lema “Marcha por nuestras vidas”, Trump indicó a través de su cuenta de Twitter que el Departamento de Justicia emitirá la norma por la que quedarán prohibidos estos dispositivos.

“La administración de (Barack) Obama legalizó los aceleradores de disparos. MALA IDEA. Como prometí, hoy el Departamento de Justicia emitirá la regla que prohíbe los ACELERADORES DE DISPAROS con un período obligatorio de comentarios. Prohibiremos todos los dispositivos que conviertan las armas legales en ametralladoras ilegales”, aseveró el mandatario.

Obama Administration legalized bump stocks. BAD IDEA. As I promised, today the Department of Justice will issue the rule banning BUMP STOCKS with a mandated comment period. We will BAN all devices that turn legal weapons into illegal machine guns.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de marzo de 2018