Trump asegura que prefiere a AMLO que a Peña Nieto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que prefiere al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que al actual mandatario Enrique Peña Nieto.

Frente a miles de seguidores durante un mitin electoral en Charleston, Virginia, Trump dijo:

Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. Un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con el capitalista, él sabe que México necesita a Estados Unidos