Trump y AMLO acordaron afrontar inseguridad en Centroamérica, informa Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, acordó con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afrontar la inseguridad y el estancamiento económico de Centroamérica para evitar la migración ilegal desde esa región, informó hoy la Casa Blanca.

Asimismo, Sanders apuntó que los dos líderes hablaron sobre las “relaciones positivas” entre Estados Unidos y México, sin ofrecer más detalles.

En su rueda de prensa diaria, López Obrador reveló hoy que había explicado a Trump que el plan mexicano para tratar ese fenómeno migratorio contempla 5.000 millones de dólares.

El dirigente izquierdista argumentó ante la prensa que este plan productivo, que ya está contemplado en el presupuesto de 2019, debería crear empleos en Centroamérica y en México, a fin de que la gente no tenga “necesidad de migrar”.

Pese a la cordial llamada que tuvieron ayer, Trump insistió hoy en Twitter en que será México el que cargue con la factura de su prometido muro en la frontera sur de Estados Unidos con el dinero que se “ahorra” con el “nuevo acuerdo comercial” firmado también con Canadá, el T-MEC.

El mandatario estadounidense exigió esta semana 5.000 millones de dólares para construir ese muro y ha amenazado con paralizar su propia Administración si no lo consigue, en una tensa reunión con los líderes de la oposición demócrata en el Congreso.

Diez días antes de que expiren los fondos que mantienen activas buena parte de las agencias federales de Estados Unidos, Trump indicó que cualquier medida que apruebe el Congreso debe incluir una partida presupuestaria para el polémico proyecto de muro, que lleva dos años tratando de financiar sin éxito.

Desde mediados de octubre, miles de centroamericanos, especialmente de Honduras y El Salvador, han iniciado varias caravanas de migrantes que han llegado a la frontera de México con EE.UU, país en el que esperan solicitar asilo.

Los migrantes concentrados en Tijuana realizaron dos marchas el pasado martes en esa ciudad que se ubica en la frontera de México y se dirigieron al Consulado de los Estados Unidos para solicitar asilo y entregar un pliego petitorio.

Nosotros estamos pidiendo el libre acceso de todos los miembros de esta caravana hacia territorio estadounidense, esa es la principal petición. En caso de que no hubiera una respuesta favorable qué es lo que va a pasar. Nosotros estamos solicitando al gobierno de los Estados Unidos que si no quiere que toda esta población ingrese a su territorio, pues considerando que Estados Unidos es el principal responsable de la crisis humanitaria en Honduras pues le estamos pidiendo nos proporcione los recursos necesarios para que toda esta gente pueda regresar a nuestra patria con condiciones de dignidad”, señaló Alfonso Guerrero Ulloa, migrante centroamericano.

Más tarde, otro grupo de migrantes que fueron reubicados en el albergue “El Barretal” de Tijuana, realizó una marcha hacia el Consulado de los Estados Unidos, antes de partir, en el Instituto Nacional de Migración hicieron una solicitud.

A que cese las deportaciones arbitrarias y que también no queremos la Policía Municipal en El Barretal porque están agarrando a nuestros compañeros sin hacer nada y no queremos que ellos colaboren con el Instituto Nacional de Migración porque eso no es trabajo de ellos”, externó un migrante centroamericano.

Con información de EFE y Noticieros Televisa