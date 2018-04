Trump acusa a la prensa de ‘mentirosa’ y defiende a Sinclair Broadcast

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su jornada este martes acusando a la prensa televisiva de “mentirosa”.

Trump tuiteó que los “mentirosos en CNN, NBC, ABC & CBS han reporteado de manera tan deshonesta, ¡que debería permitírseles recibir premios a la ficción!”

The Fake News Networks, those that knowingly have a sick and biased AGENDA, are worried about the competition and quality of Sinclair Broadcast. The “Fakers” at CNN, NBC, ABC & CBS have done so much dishonest reporting that they should only be allowed to get awards for fiction!

