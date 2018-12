Disturbios en Francia demuestran que Acuerdo de París es erróneo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que los disturbios por alza en combustibles en Francia demuestran que el Acuerdo de París es erróneo.

“Estoy contento de que mi amigo Emmanuel Macron y los manifestantes de París hayan llegado a un acuerdo con la conclusión a la que yo llegué hace dos años. El Acuerdo de París es fatalmente erróneo porque aumenta el precio de la energía para los países responsables mientras que encubre a los que más contaminan”, escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de diciembre de 2018