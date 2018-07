Trump acepta renuncia de Scott Pruitt, jefe de la agencia ambiental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida de su gabinete de Scott Pruitt, el jefe del organismo federal para la protección del medio ambiente, envuelto en numerosos escándalos relacionados con su estilo de vida y el uso de fondos públicos.

“Acepté la renuncia de Scott Pruitt de su puesto como jefe de la Agencia de Protección Ambiental” (EPA por sus siglas en inglés), dijo Trump en un tuit, tras meses de especulaciones sobre el destino del funcionario.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will…

