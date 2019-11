Trump abre la puerta a testificar por escrito en Congreso sobre caso Ucrania

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró este lunes abierto a testificar ante el Congreso por escrito en el marco de las investigaciones para un posible juicio político contra él, después de que funcionarios expresaran su preocupación por el comportamiento del mandatario en el “caso Ucrania“.

El mandatario argumentó que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, que catalogó de “loca”, “nerviosa” y de no hacer “nada”, hizo esta sugerencia de manera pública durante el fin de semana, por lo que él ahora está considerándola.

Esta es la primera vez que Trump habla sobre la posibilidad de testificar ante el Congreso, que hasta ahora ha acogido varias audiencias públicas en la primera fase de investigación para un eventual juicio político.

Las pesquisas se centran en determinar si Trump demoró de manera consciente la entrega de ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre el exvicepresidente y actual rival político, Joe Biden, y los negocios de su hijo Hunter en ese país.

….that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019