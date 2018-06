Trudeau rechaza exigencia de EU sobre cláusula de retiro del TLCAN

Este sábado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, rechazó la exigencia estadounidense de incluir una cláusula de salida rápida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero dijo que estaba dispuesto a adoptar un compromiso sobre el tema que está obstaculizando las negociaciones con México y Estados Unidos para modernizar el acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump -quien regularmente amenaza con retirar a su país del TLCAN- insiste en que Canadá y México accedan a la llamada cláusula “sunset” que permite a cualquier miembro salir del pacto dentro de cinco años.

Aunque Canadá y México sostienen que la idea es inmanejable, Trump dijo a periodistas que el nuevo acuerdo debería contener esta norma. Trudeau rechazó la idea.

No habrá una cláusula ‘sunset’ (…) no lo haremos, no podemos firmar un acuerdo comercial que expira automáticamente cada cinco años”, afirmó en una rueda de prensa hacia el final de la Cumbre del G-7 que se celebró en Quebec.