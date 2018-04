Trudeau expresa condolencias por muerte de 14 integrantes de equipo de hockey en accidente

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó sus condolencias por la muerte de 14 integrantes de un equipo de hockey de Canadá en un accidente de autobús.

“No me puedo imaginar lo que están pasando estos padres, y mi corazón está con todos los afectados por esta terrible tragedia, en la comunidad de Humboldt y más allá”, escribió Trudeau.

Un accidente entre un camión y un autobús que transportaba a un equipo de hockey de la liga juvenil dejó 14 muertos en el oeste de Canadá, confirmó la policía.

Los miembros de los Broncos de Humboldt se dirigieron a Nipawin, Saskatchewan, cuando ocurrió el accidente al norte de Tisdale, Saskatchewan.

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz

— Chris Vandenbreekel (@Vandecision) April 7, 2018