Tromba destruye techos de viviendas en comunidades de Colima

Una tromba, que duró aproximadamente 20 minutos, provocó graves daños en las comunidades de Astillero de Arriba y Astillero de Abajo, del municipio de Colima.

Las fuertes rachas de viento derribaron decenas de árboles, techos de lámina, cables de alta tensión y tinacos.

En la casa de Pedro Valdovinos, se cayeron cuatro árboles, uno de ellos destruyó un baño.

Tras la tromba registrada la noche del martes, algunos tramos carreteros quedaron parcialmente cerrados debido a la caída de árboles.

Tromba en Colima

Más de cien árboles, a lo mejor 150, 200 los que se notaron por ahí caídos, daños en la agricultura bastantes, afortunadamente no hubo daños personales”, señaló José Guadalupe Torres Preciado, coordinador de Comunicaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima.

Con la luz del día, los daños en las dos comunidades se hicieron más evidentes.

Y el techo voló con el ventarrón que venía volando láminas, ni sé dónde están todas y mi labor está por el suelo toda, no es que nomás esté caída, si no, no hay nada lo arrancó, le arrancó todas las hojas, están los pedacitos”, afirmó María Cortés, habitante de la comunidad de Astillero de Abajo.