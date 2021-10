Triquis levantan plantón en oficinas de la CNDH en Periférico Sur

El grupo de indígenas triquis que mantenía un plantón sobre la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó a retirar el plantón tras poco más de 20 horas de manifestación. Los manifestantes iniciaron su retiro tras llegar a una acuerdo con personal de la CNDH.

Mientras el Gobierno mexicano exalta la “resistencia indígena” contra la conquista española de hace 500 años, los pueblos originarios siguen luchando ante el abandono y la marginación que denuncian por parte del Estado mexicano.

Con solo 15 años, Janet lleva más de ocho meses malviviendo junto a unas 40 personas de su comunidad triqui en un campamento frente el Palacio de Bellas Artes, en el corazón de la capital mexicana.

De poco ha servido cortar una de las principales avenidas de Ciudad de México, puesto que todavía no se ha cumplido su exigencia de poder regresar a Tierra Blanca, en la sierra de Oaxaca, de donde fueron desplazados por un grupo paramilitar.

Varios niños corren por este campamento improvisado que sortea como puede el calor y las fuertes lluvias de la temporada, y que subsiste gracias a víveres que llevan algunos vecinos de la zona.

“Cuando llueve lloran los abuelitos y los niños porque no saben por qué salieron (de la comunidad). Ellos no tienen la culpa”, cuenta a su vez María, quien se tapa el rostro. “Si me ven mi cara, me matarían”, sostiene.