Triple feminicidio: Despiden a mujer e hijas asesinadas en Estado de México

La tarde del miércoles fueron sepultadas una mujer y sus dos hijas, presuntamente asesinadas por el exesposo y padre de las menores el lunes pasado en Naucalpan, Estado de México; familiares de las víctimas denunciaron amenazas por parte de la familia del presunto agresor.

Jaqueline Alva tuvo dos hijas con Pedro Rivera; el pasado 30 de septiembre se separaron y él comenzó a ejercer cada vez más violencia en contra su familia.

A ella se le quedó la custodia de sus hijas, entonces mi hija me dijo: ‘le voy a levantar un acta para que ya no me esté molestando’, luego me dijo que él la amenazó de muerte; ya había amenazas de muerte”, agregó el padre.