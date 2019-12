Tribunal Electoral rechaza investigar uso indebido de padrón en consulta NAIM

La mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) rechazó reabrir la investigación por el presunto uso indebido de la información contendida en el padrón electoral y la lista nominal de electores al realizar la consulta popular sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuya queja fue presentada hace un año por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión de este viernes, la magistrada Janine Otálora propuso al Pleno revocar la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE que cerró y archivó el expediente.

De las diligencias que obran en el expediente se advierte que presumiblemente se utiliza una aplicación móvil en la realización de dicha consulta y ese ámbito en mi opinión no fue suficientemente analizado por la autoridad responsable porque limita su investigación al marco de las respuestas dadas por los posibles infractores. Por lo cual, el principio de exhaustividad no se cumple y es precisamente este principio el que nos garantiza que el sentido del fallo se base en una investigación amplia y conforme a lo que se requiere esclarecer“, dijo Janine Otálora Malassis, magistrada del TEPJF.

Sin embargo, en votación, cuatro de seis magistrados consideraron que la investigación realizada por el Instituto Nacional Electoral, fue suficiente.

Me parece que la aplicación no está exactamente en la denuncia correspondiente. Pues sí no hay pruebas, tampoco tenemos que seguir investigando hasta que aparezcan, es que vamos tiene que tener límite de tiempo y límite de instrucción, pero lo más importante lo de la aplicación no está en la ‘litis’ planteada originalmente, entonces es hasta que aparezca algo de forma persecutoria”, señaló Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del TEPJF.