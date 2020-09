Tribunal Electoral multa al PRD con 757 mil 640 pesos por falta de transparencia

Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la multa al Partido de la Revolución Democrática (PRD), por 757 mil 640 pesos, por incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia.

“Se confirman las resoluciones impugnadas”, dijo Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado presidente del TEPJF.

El 28 de mayo el Consejo General del INE confirmó la responsabilidad del PRD y dictó la multa.

El PRD interpuso un recurso de apelación, y sostuvo que la multa no tenía sustento jurídico.

En sesión pública no presencial, los magistrados determinaron que el INE si es una autoridad competente para emitir sanciones, en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que se confirmó la sanción.

En otro asunto, los magistrados de la Sala Superior dictaminaron, por unanimidad de votos, que los partidos políticos en Hidalgo sí pueden integrar sus candidaturas con una mayoría de mujeres.

La Sala Superior confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Hidalgo, donde estableció que los partidos políticos pueden registrar planillas, de candidaturas integradas preponderantemente por mujeres.

Con esta resolución, quedó firme la postura del Tribunal local, de que los partidos políticos no están impedidos de tener en su planilla, más del 50% de mujeres, considerando el caso en particular, donde las disposiciones en materia de paridad no son neutras, por lo que se dirigen a garantizar la mayor

Con información de J. Barba.

FM