Tribunal anula sanción a Carlos Lomelí, exdelegado del Gobierno Federal en Jalisco

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la multa que la Secretaría de la Función Pública impuso a la proveedora de medicamentos del sector salud “Lomedic” una de las empresas en las que era socio accionista Carlos Lomelí Bolaños exdelegado del Gobierno Federal en Jalisco.

Este miércoles en video sesión pública, el Tribunal decidió cancelar la inhabilitación de dos años y medio y de una multa de un millón de pesos que la Secretaría de la Función Pública le impuso a la empresa Lomedic debido a que habría proporcionado información falsa en diversos procedimientos de contratación.

La Sala Superior del Tribunal resolvió que Carlos Lomelí Bolaños ya no era accionista de Lomedic en 2015, cuando participó en licitaciones por las cuales fue sancionada por la Función Pública pues se comprobó que desde el 31 de octubre de 2012 donó sus acciones de la empresa a su esposa y el hecho fue certificado por fedatarios públicos.

“A fin de acreditar el C. Carlos Lomelí Bolaños a la fecha de los sucesos de licitación pública en el año de 2015, ya no era socio de la empresa actora, consecuentemente contrario a lo determinado en la resolución impugnada la empresa actora no proporcionó información falsa en los procesos de contratación pública en los que participó”, aseguró Víctor Orduña, magistrado del TFJA.