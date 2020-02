Solo tres policías vigilan Zirándaro, la región disputada por el narco

Un policía en nuestro país tiene cuatro veces más posibilidades de que lo maten que un ciudadano cualquiera. Es uno de los datos que dio a conocer hoy la Asociación Causa en Común.

Desde enero de 2018, han matado a 953 policías. Los más vulnerables son los policías municipales, el 50.6% de los policías asesinados eran parte de estas corporaciones.

Y eso se refleja, por ejemplo, en Zirándaro, un municipio con 18 mil habitantes, el más extenso de Guerrero, patrullado solo por tres elementos.

“Es el tiempo más complicado que estamos viviendo aquí en Zirándaro. Por la delincuencia. Mi familia me dice que me salga ya de policía, que deje este trabajo, pero alguien lo tiene que hacer”, señaló Lorenzo Madrigal, policía municipal.

Lorenzo, Roberto y Victorico son los últimos tres policías municipales acreditados de Zirándaro, Guerrero.

“Sí, sí tengo miedo. Tiene que hacer algo, una estrategia de algo, no podemos seguir así. Todo el tiempo nuestra vida corre peligro”, destacó Lorenzo Madrigal Ontiveros, policía municipal de Zirándaro, Guerrero.

“Si no tuviera miedo yo no estuviera aquí, si tengo miedo, todos tenemos miedo. Como no, pero el miedo también te hace que tengas valor”, comentó Roberto Rosales.

Los tres llevan más de nueve años en la corporación.

Recuerdan que más de 40 uniformados llegaron a formar parte de la Policía de Zirándaro pero que poco a poco la mayoría fue desertando.

“No quieren por el momento que estamos pasando, pero tiene que acabar, tenemos que estar bien. Mejor se van a Estados Unidos, que ser policía”, dijo Lorenzo Madrigal Ontiveros, policía municipal.

“Que no quieren arriesgar su vida, no quieren exponerse, ningún salario es tanto como para poder su vida en peligro, porque realmente las condiciones de la región han sido condiciones adversas”, comentó Gregorio Portillo Mendoza, alcalde de Zirándaro.

Desde hace un año, el gobierno municipal ha llamado a la población a sumarse a las filas de la corporación.

Pero la convocatoria no ha sido exitosa. Por eso tuvieron que aumentar la oferta.

“Ocho mil pesos quincenales, es decir un policía gana el doble que un director de área, pero esto es para volverlo atractivo, y aun así no hay gente que quiera participar, definitivamente es el miedo el que hace que la gente hace evite”, apuntó Gregorio Portillo Mendoza, alcalde de Zirándaro, Guerrero.

El municipio de Zirándaro, Guerrero, colinda con Michoacán. Se encuentra en la región de Tierra Caliente. Una zona disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana. En medio de esa batalla quedaron ellos.

“Nosotros estamos neutral, ni para allá, ni para acá, nosotros estamos para servir a la sociedad, al municipio”, comentó Roberto Rosales, policía municipal de Zirándaro.

“Nosotros calculamos que con 40 policías podemos operar medianamente delitos menores, para el tema de delitos como el caso de delincuencia organizada creo que los municipios no tenemos la capacidad definitivamente”, señaló Gregorio Portillo Mendoza, alcalde de Zirándaro, Guerrero.

Para Lorenzo, Roberto y Victorico es frustrante que Zirándaro, el quinto municipio más extenso de Guerrero con más de 18 mil habitantes sea vigilado sólo por ellos tres.

“Si me muero aquí en mi trabajo me voy a morir, se puede decir que, a gusto, porque este es mi trabajo, me gusta desempeñarlo, me gusta mi trabajo”, señaló Roberto Rosales, policía municipal de Zirándaro, Guerrero.

Con información de Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco.

