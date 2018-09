Tres millones de venezolanos han cruzado la frontera con Colombia

Tres millones de venezolanos han cruzado el puente Simón Bolívar, en la frontera colombo-venezolana, en busca de la tierra prometida. De ellos, un millón se ha afincado en Colombia.

Cúcuta, La Guajira y Bogotá son las ciudades que han recibido más emigrantes.

Un último censo reveló que son 128 mil los venezolanos que residen en la capital colombiana, una ciudad de ocho millones de habitantes, pero la vida para ellos es muy ruda.

Daniel Gonzáles, migrante venezolano, comentó: “La policía nos trata mal, nos corre, entonces estamos durmiendo la madrugada en las calles, nos quieren ver como si fuéramos animales”.

Según el registro de emigrantes venezolanos, uno de cada tres expatriados no ha regularizado su situación legal en Colombia.

Es decir, 43 mil 500 de estos venezolanos que se ganan la vida vendiendo en las calles y pidiendo colaboración son considerados ilegales.

Johana Gonzáles, migrante venezolana, señaló: “Ningún trabajo he conseguido porque me piden el permiso PTP, tengo mi pasaporte sellado y todo, pero acá no me apoyan”.

Es un drama que no tiene cuando acabar.

Con información de Ricardo Burgos.

