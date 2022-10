Tres mil 359 Personas Encarceladas han Sido Liberadas por Amnistía: SSPC

El Gobierno de México ha liberado a 3,359 personas encarceladas, en lo que va de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de la Ley de Amnistía que impulsó el mandatario mexicano, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Te recomendamos: Gobierno de AMLO libera a dos mil 685 personas encarceladas injustamente y por amnistía: SSPC

“Se trata la mayoría de las veces de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que están recluidas porque no pudieron pagar un abogado o no tuvieron traductor o han enfrentado adversidades”, declaró Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia mañanera encabezada por el presidente desde Palacio Nacional.