Tres laboratorios privados y UNAM, autorizados para realizar pruebas COVID a viajeros en AICM

Tres laboratorios privados y la Universidad Nacional Autónoma de México están autorizados para realizar pruebas de COVID a pasajeros y tripulantes, en la parte externa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según las normas de Sanidad Internacional, los módulos de pruebas Covid deben instalarse al exterior del aeropuerto para evitar focos de contagio

Para que un laboratorio pueda ofrecer estas pruebas al exterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debe contar con el aval de la Secretaría de Salud, estar registrado como laboratorio certificado en pruebas Covid ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, INDRE, y tener la aprobación de COFEPRIS.

La autorización final para la instalación, la dan las autoridades aeroportuarias.

Es así como en un hotel frente a la Terminal 1 opera un laboratorio privado y la Clínica del Viajero de la UNAM, con 6 módulos de pruebas.

En un hotel cercano a la Terminal 2, operan 2 laboratorios privados.

En un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que los precios de las pruebas son determinados por cada laboratorio y que, en los próximos días, se instalarán otros laboratorios para ampliar la oferta a los usuarios, con base en las condiciones de espacio y logística de flujo de pasajeros y vehículos. Señalan que todas las empresas que han solicitado un lugar para ofertar las pruebas han sido atendidas.

Los viajeros aún se quejan por la poca información sobre los espacios donde realizan las pruebas.

“Nosotros vamos llegando, preguntamos a unas personas, no saben, no hay flechas, no hay indicaciones”. Ricardo Espinoza, viajero: