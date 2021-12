InDRE confirma tres casos positivos de omicrón en México, y 7 sospechosos

La noche de este jueves, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó dos casos más de la variante ómicron de COVID con lo que México tiene ya plenamente confirmados tres casos.

Además, el InDRE está analizando otros sietes posibles casos en Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Quintana Roo y la Ciudad de México.

En un seminario organizado por la Fundación para la Investigación en Educación en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, participaron diversos especialistas y científicos, que dieron a conocer la situación actual en México de la variante ómicron, catalogada de preocupación por la OMS, por su alta transmisión, evasión del sistema inmunológico, y su virulencia”, señaló el doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

“La pregunta es ¿se transmitirá más rápido?, y la respuesta es si, en este momento, aunque se desconoce por que exactamente, una mayor transmisibilidad intrínseca, la pregunta es si, si la evade, al 100% no, aparentemente no, y en cuanto a la letalidad, será muy letal? hasta ahora todo indica que no, y por tanto es fundamental disminuir la transmisión, sobre todo la transmisión comunitaria”, señaló el doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.