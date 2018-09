Tres balaceras en la CDMX dejan dos muertos y un herido la noche del jueves en diferentes eventos y lugares de la Ciudad de México.

En el número 8 de la calle de Asturias, de la colonia Álamos, en la delegación Benito Juárez, un hombre fue baleado cuando llegaba a su domicilio.

El cuerpo del hombre quedó tendido en el estacionamiento de la casa se presume que le dispararon desde una motocicleta en movimiento.

El agresor escapó y el hombre quien vivía solo en esa casa fue reconocido en el lugar por sus familiares quienes llegaron minutos después.

Tres balaceras en la CDMX dejan dos muertos y un herido. (Guillermo Segura)

En las calles 6 y Año de Juárez, de la colonia Granjas San Antonio, un joven de 14 años también recibió al menos un disparo en la pierna.

De acuerdo con algunos testimonios, el joven estaba asaltando a un transeúnte con un arma de fuego, cuando alguien le disparó a distancia.

El menor de edad fue hospitalizado con custodia policíaca y el arma fue puesta a disposición de las autoridades para iniciar las investigaciones.

En la colonia Guerrero, en la delegación Cuauhtémoc, otro hombre murió luego de recibir varios disparos de arma de fuego, en el lugar se contabilizaron por lo menos 16 pruebas balísticas.

De acuerdo con las cámaras del C2 el agresor disparó desde un vehículo en movimiento y escapó.

Se rastreó al automóvil y se implementó un fuerte dispositivo de seguridad para detener al responsable del ataque, sin éxito.

También durante la noche, un restaurante fue asaltado en la colonia del Valle de la ciudad de México.

Estábamos sentados en una mesa mi socio y yo, cuando de repente vimos que se acercaron dos personas sospechosas. Yo me acerqué hacia a la salida y me eché a correr porque lo que cortaron cartucho y me eché a correr, me percaté que uno venía atrás de mí, seguí corriendo”, dijo Adrián Suárez, dueño del restaurante robado.