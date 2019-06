Tren Maya: Cambio de ruta no afecta proyecto, dice Fonatur

El cambio de ruta del Tren Maya no afecta el proyecto, afirmó Rogelio Jimenez Pons, titular de Fonatur, en entrevista para Despierta con Loret. Explicó que se modificó la ruta del Tren Maya hacia Cobá y Tulum para reducir la longitud del tramo y luego llegar a Cancún, porque, entre otras cosas, hay muchos puentes que no tienen la altura adecuada en la ruta inicial.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció una modificación a la ruta del Tren Maya. El cambio implicará que de Valladolid vaya a Tulum, en lugar de llegar directamente a Cancún, como se planteaba originalmente. De acuerdo con la dependencia, con esta medida se tendrá una reducción de 65 kilómetros en su longitud y un ahorro de casi 7 mil 500 millones de pesos.

-Si es más complicado llegar a Cancún, ¿no va a perder atractivo el tren?

No, no, porque acuérdense que esta parte Cancún-Tulum, que es la que más demanda tiene, lleva doble vía. Entonces no habría problema, sería prácticamente lo mismo”, dijo el funcionario en entrevista.