AMLO: Gobierno actuará sin caer en provocaciones ante EZLN por Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno actuará con prudencia y sin caer en ninguna provocación ante la postura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de no permitir el paso del Tren Maya por el estado de Chiapas.

Vamos actuar siempre con mucha prudencia y vamos a convencer, no ha imponer nada. No vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos”, dijo el presidente de México durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador consideró la posibilidad de que los integrantes del EZLN no tengan la información completa del proyecto Tren Maya y explicó que el tramo por donde pasará el ferrocarril por Chiapas es de solo 100 kilómetros, del total de 1,300 previstos en su ruta.

Pensamos que no tienen la información completa. Para empezar el tramo del Ten Maya que pasa por Chiapas es de alrededor de 100 kilómetros (km) de los 1,300 km”, explicó el político tabasqueño.

AMLO indicó que la zona por donde circulará el ferrocarril ya tiene vías instaladas desde hace décadas, por lo que no habrá el daño ambiental.

Es de Tenosique a Palenque, ellos a lo mejor no conocen bien esa zona, pero hay otra cosa esos 100 km ya están utilizados porque desde los años 50, del siglo pasado, se construyó el ferrocarril del sureste. Está hecha la vía desde entonces, es decir, desde hace 70 años. No es tumbar árboles, no es destruir nada, ya pasa por ahí un tren de carga, antes era el tren de pasajeros”, dijo el mandatario mexicano.