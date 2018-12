Habitantes de Conhuas, Campeche piden ser consultados sobre construcción de Tren Maya. Le llaman el kilómetro cero. Se trata del primer filtro para entrar a la reserva de la biósfera y la zona arqueológica de Calakmul, Campeche.

El ejido Conhuas, es el más próximo a la zona, colinda con la reserva de la biósfera.

Los ejidatarios del lugar reclaman que nadie les ha explicado en qué consiste el proyecto, por ello, demandan que las autoridades los consulten para la realización del tren.

Habitantes de Conhuas, Campeche piden ser consultados sobre construcción de Tren Maya. (Noticieros Televisa)

No aceptan que la estación prevista en Calakmul se construya dentro de la reserva de la biósfera por la deforestación y el impacto ambiental que puede afectar la producción de miel, principal actividad económica de la región.

Consideramos que tenemos la mejor miel. Que la miel que se cosecha en esta zona es una miel orgánica, que no lleva residuos de ningún tipo de químicos y habiendo este sistema nos afectaría a esa actividad principalmente”, refirió Ubaldo González, ejidatario de Conhuas, Calakmul, Campeche.

Viendo bien un tren que se está en miras de ir hasta el sitio arqueológico sería algo que no, no, no lo admitiríamos nosotros como comunidad”, reiteró Refugio Ascensión, comisario ejidal de Conhuas, Calakmul, Campeche.