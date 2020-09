AMLO pide a SCT y constructoras adelantar un año conclusión del Tren Interurbano México-Toluca

Al supervisar el avance del Tren Interurbano México-Toluca, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a las constructoras adelantar un año la conclusión de la obra y terminarla en 2022.

“Que se haga un esfuerzo, es un exhorto para que podamos terminar antes de lo programado, porque se está pensando en el 2023, ¿y por qué no a finales del 2022?, no es para picarles, para cucarlos como dicen en mi tierra, pero el Aeropuerto Felipe Angeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022, por qué no inauguramos al finales del 22 este tren, si nos aplicamos y ya están los recursos, si tenemos las empresas, ya están los materiales prefabricados, ya están los trenes, ahí queda eso… APLAUSOS”, dijo Andrés Manuel López Obrador.