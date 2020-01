Tren embiste a tráiler por imprudencia de auto particular

La tarde de este jueves, un tráiler fue embestido por el tren en el crucero La Alameda, sobre la carretera Chapala en El Salto, Jalisco.

A decir de su operador, antes de cruzar la vía del tren, delante del camión se detuvo un vehículo familiar del cual descendió una mujer y sus hijas menores por lo que, para evitar atropellarlas, la unidad de carga invadió el paso del tren y lo arrolló.

– ¿Está bien de salud? – No, me duele el pecho, – ¿Recuerda el incidente? – Había dos camionetas y una familia y una señora descendió, no sé para qué las iba a bajar y para no llevármelas, me cambié al carril de alta y no silbó el tren y le pegó en la parte trasera a la caja”, detalló José Alberto Olvera, conductor del tráiler.