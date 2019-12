Tren embiste a camioneta en Tonalá, Chiapas

En Tonalá, Chiapas, una camioneta tipo van del transporte público fue embestida cuando intentó ganarle el paso al tren, en el tramo carretero Tonalá-Puerto Arista.

La unidad fue arrastrada varios metros hasta que terminó volcada a un lado de las vías.

En la unidad viajaban 16 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Tuxtla Gutiérrez.

– ¿Hubo fallecidos? – No, gracias a Dios, no, son 15 lesionados de un total de 16 que viajaban en el transporte – ¿Policotundidos nada más? – Sí, se manejó uno en código rojo, dos amarillos y el resto en verdes”, afirmó José Rivera Martínez, secretario de Protección Civil en Tonalá .

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron a los jóvenes a diversos hospitales de la ciudad chiapaneca.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del transporte público no detuvo la marcha luego de percatarse del paso del tren.

Desafortunadamente no lo hizo, no cumplió con los protocolos de seguridad en cuanto a la regla del transporte y ahí están los resultados, afortunadamente solo quedó en susto, sí terminó volteado el vehículo, pero gracias a Dios no pasó a mayores”, señaló el secretario.