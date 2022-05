Trece víctimas se niegan a recibir acuerdo reparatorio por colapso en Línea 12 del Metro CDMX

Como parte de la justicia restaurativa a las víctimas y sus familias, el gobierno de la Ciudad de México informó que se ha firmado acuerdo reparatorio con 116 familias, que representan el 91%, por un conjunto de 300 millones de pesos, y que faltan 13 víctimas por aceptar el acuerdo.

La noche del 3 de mayo de 2021, cerca de 10:25, el colapso de una trabe sostenida por dos pilares del tramo elevado, al paso de los últimos dos vagones de un tren que estaba por llegar a la estación del Metro Olivos, ocasionó la muerte de 26 personas y heridas en al menos 103 pasajeros.

El 16 de junio, la empresa noruega DNV, contratada por el Gobierno de la Ciudad de México para realizar una investigación independiente, dio a conocer un primer informe de las posibles causas del colapso.

Los peritajes revelaron que la causa-raíz del accidente fueron, entre otros factores, la inadecuada soldadura de pernos, desplazamiento de trabes y daños en el concreto. Estos factores fueron confirmados en el informe final presentado en septiembre de 2021.

La Fiscalía de la Ciudad de México acusó a ocho exfuncionarios de la Ciudad de México y dos representantes de empresas constructoras de homicidio culposo, lesiones culposas y daños en propiedad, entre ellos Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, inhabilitado por 20 años para ocupar cualquier cargo público en 2014 por las fallas detectadas en la llamada línea dorada.

Se esperaba que este lunes los 10 implicados fueran formalmente imputados, pero de nueva cuenta la audiencia fue diferida por la ausencia de uno de los acusados, Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de diseño de obra civil de la Línea 12, por motivos de salud. La audiencia se difirió para el 6 de junio.

“Yo no he llegado a ningún acuerdo, no he aceptado ningún tipo de acuerdo ni firmado. No me van a callar la boca con 100 mil no con 200 mil pesos, ni con un millón y además quiero dejar un precedente la Ciudad de México necesita que sus habitantes alcen la voz porque si no jamás va a haber un cambio”, afirmó Daniel Hernández, víctima del colapso.

“Lo más importante para mí es que esto no vuelva a repetirse”, insistió el joven Sergio Santiago Pino.