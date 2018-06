Trasladan a mamá de Tadeo a Galveston, Texas, para recibir atención médica

La tarde de este viernes, después de 18 días de espera, Elizabeth de la Rosa fue trasladada a un hospital de Galveston, Texas, en Estados Unidos, donde continuará su tratamiento por las quemaduras que sufrió cuando viajaba en un camión del transporte público que fue incendiado por hombres armados, luego del ataque contra Luis Carlos Nájera, exfiscal de Jalisco y exsecretario del Trabajo.

Para trasladar a Elizabeth a la ciudad de Galveston, el gobierno del estado envió al Congreso una iniciativa de decreto llamado ‘Ayuda Para Otros Siniestros’, para cubrir los gastos.

La fianza solicitada fue de 2.5 millones de dólares.

El helicóptero arribó al hospital particular donde la madre de Tadeo permanecía hospitalizada aproximadamente a las seis de la tarde. Una hora más tarde el helicóptero con la mamá de Tadeo a bordo regresó al aeropuerto, donde los esperaba un avión para llevarla a Galveston, Texas.

Elizabeth de la Rosa sufrió quemaduras en más del 80 por ciento de su cuerpo, luego de que hombres armados le prendieron fuego al camión de transporte público en el que viajaba con su bebé. El ataque fue perpetrado tras el atentado fallido contra el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 21 de mayo pasado.

Delincuencia en Jalisco convierte el bautizo de Tadeo en su funeral

La familia Vázquez de la Rosa tenía planeado todo para festejar el bautizo de su hijo Tadeo de 8 meses de edad.

Ese lunes 21 de mayo, su madre Elizabeth, de 26 años de edad, lo llevó a medirse el traje que utilizaría en la fiesta.

Estábamos haciendo ya los preparativos, ya teníamos todo, solamente faltaba, te digo, unas cuantas compras, de hecho, mi señora fue hacer las compras el día lunes, ese día se llevó al niño porque le tenía que medir sus cositas y todo, pero ya no me la dejaron regresar a casa, yo los esperaba, de hecho ella me marcó y me dijo, ahorita te veo, me esperas en la parada del camión”, relató Carlos Alexis Velázquez, papá de Tadeo.