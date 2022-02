Trasladan a penal a presuntos homicidas del periodista Heber López en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con corporaciones estatales y federales, realizaron el traslado de los dos presuntos homicidas del periodista Heber López Vásquez, desde la región del Istmo de Tehuantepec, hacia el penal de Tanivet, muy cerca de la ciudad de Oaxaca.

Los presuntos homicidas habían sido internados en el penal de Tehuantepec tras su detención pocos minutos después del ataque contra el periodista en el puerto de Salina Cruz.

Sin embargo, por seguridad, las autoridades optaron por llevarlos al penal de Tanivet, el más seguro del estado de Oaxaca, a bordo de un helicóptero de la Guardia Nacional.

En un comunicado, la Fiscalía oaxaqueña informó que la decisión de realizar el traslado se tomó para garantizar la seguridad de los imputados y para que se realicen sin contratiempos las audiencias ante el juez, durante el proceso

penal que se sigue por el delito de homicidio calificado.

Mientras tanto, el sábado fue sepultado en el panteón municipal de Salina Cruz el periodista Heber López.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo acompañaron a sus deudos a la misa de cuerpo presente que se realizó en una iglesia del centro de la ciudad.

Posteriormente, el cortejo se trasladó al panteón municipal, donde quedó sepultado.

En medio del dolor, familiares y amigos exigieron justicia.

“Ya basta, ya basta, ya no queremos más discursos, ya no, no después del niño ahogado, quieran tapar el pozo, rápidamente, es doloroso ver a una esposa en esas condiciones, ver a una madre desgarrada, enterrando a su hijo, a un padre en una condición de salud muy delicada, ya estamos hartos, ya no queremos discursos, ya no”, dijo Rodolfo Canseco, periodista