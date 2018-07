Tras ronda de penaltis, España se retira del Mundial

La Selección nacional de España se despidió del Mundial 2018 con un castigo a la especulación y con la mala fortuna de su pasado en la tanda de penaltis final, tras caer ante la selección del país anfitrión, Rusia.

Después de los juegos clasificatorios que condujeron a la gran cita de Rusia, España se despidió del Mundial de 2018 sin mostrar su potencial, con fallos por parte de Koke y Aspas, así como la ausencia del portero De Gea, impulsaron el final de la escuadra liderada por Andrés Iniesta, quien también anunció su retiro del balompié tras la derrota frente a Rusia.

El primer tanto lo auto-anotó el defensa ruso Sergei Ignashevich, al tratar de evitar un gol en potencia desde un tiro libre realizado por el español Isco. Sin embargo, la defensa rusa fue efectiva en contener a la escuadra roja, quienes no pudieron realizar otro tanto durante el partido.

El partido continuó hacia el segundo tiempo con riesgos no reparados por la escuadra española, como los repetidos pases sin intención, verticalidad o ritmo. Mientras, el delantero español Isco se aferraba a arriesgar y tener confianza para intentar algo diferente.

El gol de Rusia lo anotó Artem Dzyuba tras una mano de Sergio Ramos, uno de los defensas españoles dentro del área. Dzyuba cobró un penalti tirando a la esquina inferior izquierda, enviando al portero español De Gea en la dirección opuesta.

Tras el empate, España intentó aumentar la velocidad pero no encontró espacios en un rival encerrado. Rusia juntó líneas y se encomendó con sus cambios a su velocidad en el contragolpe.

El tiempo se le escapaba entre las manos a España, que ya chocaba contra un muro con insistencia, y entre un cabezazo de Ramos que no evitaba la prórroga. Rusia firmaba los penaltis y Hierro no quiso perder, renunciando a juntar dos puntas hasta la segunda parte de la prórroga. Nacía con la visión de Isco al desmarque de Aspas, Carvajal no encontraba puerta en su remate. El total dominio de España no dejaba más peligro que un disparo de Asensio y un cabezazo de Piqué que no arreglaba su error.

La mala fortuna que marcó un tiempo pasado sobrevolaba el estadio de Luzhnikí. España se desesperaba con un penalti a Piqué que el portero ruso no quiso dar y en la tanda final se dejaba por el camino la estrella. Los fallos de Koke y Aspas mandaban a casa a una candidata que en ningún momento lo demostró.

Con información de EFE

