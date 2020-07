Tras reapertura del Centro Histórico, capitalinos abarrotan comercios de belleza

La calle de Alhóndiga en el Centro Histórico lució llena de comerciantes a un día de que el comercio al menudeo reabriera sus puertas por la contingencia sanitaria COVID-19.

Desde las 11 de la mañana, hora en que abrieron los comercios de artículos para belleza, cientos de personas acudieron a comprar cosméticos, barnices de uñas, tratamientos para el cabello, tintes, decolorantes y mascarillas para la cara.

Ninguno de los compradores respetó la sana distancia, la mayoría de las personas traía el cubreboca mal puesto o no lo usaba. Muy pocos locales comerciales tenían tapetes sanitizantes y gel antibacterial.

Los mexicanos no estamos acostumbrados a estar encerrados la verdad, entonces pues yo creo que es así como la luz para todos. Vengo con mis hijos, no los puedo dejar solos, un accidente pues mejor me los traigo, yo sé que a lo mejor es negligencia no pero donde los dejo. Si lo traemos pero nos cuesta trabajo respirar con el cubreboca, es difícil, los niños también traen su cubreboca pero igual se lo quitan, es difícil”, dijo la señora Julieta Mendoza.