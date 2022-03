Tras presunto fusilamiento en San José de Gracia, Michoacán, se implementan operativos para buscar los cuerpos

Las autoridades federales presentaron avances de la investigación sobre lo ocurrido el domingo con las personas que fueron sacadas de un velorio y asesinadas afuera de una casa en la comunidad de San José de Gracia, en Michoacán; reconocieron que aún no hay certeza de cuántas personas murieron en este lugar, pero ya hubo un operativo de búsqueda de los cuerpos de esas personas.

Autoridades de Michoacán y federales buscan los cuerpos de las personas que fueron sacadas de un velorio y asesinadas frente a un portón por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el domingo pasado en San José de Gracia, cabecera del municipio de marcos castellanos ubicado en extremo noroeste de Michoacán, en los límites con Jalisco.

Policías ministeriales de la Fiscalía del estado descendieron de vehículos; observaron a una persona a quien le hicieron preguntas como parte del operativo que realizan: preguntarle a la gente en las brechas donde ellos tienen información que son usadas por grupos armados para tratar de dar con el paradero de las personas que están buscando.

Para evitar que hombres armados los embosquen, decenas de vehículos de la Policía de Michoacán, el Ejército y la Guardia Nacional, acompañan a los policías de investigación de la Fiscalía estatal. Los operativos de búsqueda también se realizan en las calles de la cabecera municipal y carreteras aledañas donde instalan filtros de revisión de forma intermitente.

La mañana de este martes, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, las autoridades federales presentaron avances en la investigación.

En la calle Reforma, lugar donde se enfrentaron las células antagónicas del Cártel Jalisco Nueva Generación, aún se observan los restos de la refriega.

A cierta altura se alcanzan a ver 42 impactos de bala pero mientras se avanza se observa que no solo una casa se vio afectada sino varias casas alrededor recibieron impactos de bala; por ejemplo en una se alcanza observar ya el impacto de bala numero 47, 48, incluso el 50, que está en el piso de impactos de bala. También se alcanzan a ver gran cantidad de restos de sangre.

“Yo no vi nada, es que cuando escuché los tiros me tire hasta allá arriba de la casa, ya no salí hasta la noche”. ¿Se ocultaron? “Yo sí. ¿Ustedes cómo se sienten? “Asustados, nunca había pasado todo esto aquí, nunca, nunca había pasado”, dijo una habitante de San José Gracia, Michoacán.