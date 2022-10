Tras intoxicación, regresan a clases alumnos de secundaria en Tapachula, Chiapas

Este miércoles regresaron a clases los más de mil 400 alumnos de la escuela Secundaria Federal Constitución Número 1, de Tapachula, Chiapas, luego de que el pasado 11 de octubre resultaran intoxicados nuevamente 18 jóvenes por causas hasta ahora desconocidas.

El regreso a clases fue acordado por los padres de familia y se implementaran algunas medidas preventivas como cuidar la entrada a los baños y la realización del Operativo Mochila por los mismos papás ante la negativa de las autoridades policiales de hacerlo.

“Va a ser aleatorio, no se va a decir qué día ni a qué horas, va a ser aleatorio, porque no vamos a esperar que todos estén prevenidos a que se va a hacer ahorita en la mañana, no”, dijo Silverio Bravo, presidente del Comité de Padres de Familia.

Algunos padres y alumnos manifestaron su preocupación por que hasta el momento no se han esclarecido los dos casos de intoxicación en esta escuela, el primero el pasado 23 de septiembre donde 34 menores resultaron afectados y el del pasado 11 de octubre cuando 18 más se intoxicaron presuntamente por inhalar una sustancia aún desconocida.

“Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta, realmente no nos han dicho qué fue lo que realmente pasó en la escuela, lo que ocasionó la situación con los niños”, señaló Ramón Cansino de la Cruz, padre de familia.

Laila Naomi, alumna de secundaria federal Constitución, compartió lo que le dijeron sus papás.

“ Que no recibiera nada de la gente, que no aceptara cosas que me den”, indicó.

Estefany presentó síntomas de intoxicación el 23 de septiembre y dice que aún no sabe qué le provocó convulsiones, dolor de cabeza y la pérdida de la vista de manera parcial.

“Hay veces que se me va la vista de este ojo, como que fuera una lupa, se me acerca y se aleja y hay veces que se me va”. ¿Qué otros síntomas tienes? “El dolor de cabeza que me quedó a la mitad del cuerpo, cuando se me va lo de aquí, se me va a lado de la cabeza”, dijo Estefano Esperanza, alumna intoxicada.