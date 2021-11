Tras explosión, decenas de familias de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, no pueden volver a sus casas

A una semana de las explosiones en San Pablo Xochimehuacán, Puebla provocadas por una fuga de gas en una toma clandestina de hidrocarburo que cobraron la vida de 2 personas, el panorama en esta localidad aun es desolador sobre todo para 64 familias que lo perdieron todo.

“La fuga de gas, nos dio tiempo, por lo menos una hora a todos, por eso es que, no hay no hay personas muertas porque no dio como una hora más o menos salirnos a todos, como 1:30 más o menos, a la 1:30 y tronó como a las 2:40 más o menos”, dijo Aurelio Garcia.

“Mi dirección era calle industria número 3 si, y ahorita ya nada más quedó el nombre, ya no hay nada que hacer, pero no sacamos nada. Toda mi familia, toda mi vida, tenemos aquí 45 años de habitar la casa, todos mis hijos tenían ahí su casita cada quién”, reiteró Aurelio.