Tras dos años de pandemia COVID-19, miles reciben el equinoccio en la zona arqueológica de Cholula, Puebla

En Puebla, cientos de personas acudieron a la zona Arqueológica de San Pedro Cholula, para realizar rituales y recibir el equinoccio de primavera. En los últimos tres días a más de 10 mil visitantes han acudido al lugar, después de que permaneció cerrado por la pandemia COVID-19.

Desde muy temprano, personas de todas las edades, en su mayoría vestidos de blanco, se concentraron en el centro ceremonial que data de hace 3 mil 500 años.

Algunos llevaron incienso, copal, romero, conchas y sahumerios para atraer la buena energía

En la plaza Soria, frente a la gran pirámide, se realizaron danzas y limpias.

Para garantizar la seguridad de los visitantes, elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de Protección Civil montaron operativos especiales en las inmediaciones de la zona arqueológica de Cholula.

Toda la plaza principal de la Zona Arqueológica de Zempoala, la ciudad Totonaca más importante en el Golfo de México, se convirtió en un centro ceremonial para recargar energía.

A las 12:00 horas, cuando el sol alcanzó el cenit, fue el momento para agradecer a la tierra todo lo que otorga a la humanidad.

La Zona Arqueológica de Zempoala fue la primera del estado de Veracruz en abrir sus puertas al público después de la pandemia del coronavirus.

La mayoría de los visitantes vistió de blanco y en lo alto de los templos realizaron rituales de paz y armonía.

Cientos de familias acudieron a la Zona Arqueológica de El Cerrito, en el municipio de Corregidora, Querétaro, para recibir a la primavera.

Dos años permaneció cerrada la zona arqueológica debido a la pandemia, por lo que los encargados del resguardo de la pirámide recibieron con gusto la visita de cientos de personas que vestidas de blanco arribaron al sitio.

“Para nosotros es un gusto poder aperturar al sitio. El año pasado no se abrió el sitio en estas fechas y, bueno, ya tenerlo abierto es una ventaja. No pudimos realizar ceremonias ni rituales, para que no hubiera una concentración de gente en torno de alguna actividad”, compartió Claudia Lomelí, directora de Zona Arqueológica de El Cerrito.