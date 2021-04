Tras críticas, Chucho Sesma ofrece su candidatura a Arturo Islas

Chucho Sesma, quien busca una diputación en la Ciudad de México con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respondió a las críticas que han recibido por parte del influencer Arturo Islas, a quien le ofreció su candidatura para que demuestre que él puede hacer las cosas mejor.

La invitación la realizó a través de un breve video que compartió en su cuenta de Twitter.

El intercambio de declaraciones entre Chucho Sesma y Arturo Islas inició después de que el segundo cuestionara la Ley de Circos Sin Animales impulsada por su partido, lo que provocó la respuesta del candidato.

Hace unos días Arturo Islas, quien es conocido por documentar su activismo por medio de las redes sociales, difundió el rescate de ‘Big Boy’, un elefante

asiático de 40 años, al que supuestamente rescató.

Tiempo después se dio a conocer que el elefante era cuidado por una familia de apellido Fuentes y que el supuesto rescate había sido un montaje por parte de Islas.

Además de este montaje, en julio de 2019, Arturo Islas defendió el uso de la piel de animal en el calzado.

“Por qué no me dicen ustedes en qué se debería de utilizar la piel de los animales que se crían para consumo humano, digo que harían ustedes con eso, por que si algo se mata todos los días son borregos, que exista gente que no los come no quiere decir que no los maten”, escribió en Twitter hace casi dos años.