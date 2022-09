Tras balacera en Orizaba, Veracruz, detienen a dos personas, entre ellos a ‘El Tino’ y neutralizan a otra

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, informó qué tras el enfrentamiento con un grupo delincuencial en el municipio de Orizaba, Veracruz, dos personas fueron detenidas y una neutralizada.

N+ te recomienda Código rojo en Orizaba, Veracruz, tras balaceras

Uno de los detenidos es Faustino “N” alias “El Tino”, identificado como presunto integrante de una banda delictiva y generador de violencia.

Este presunto delincuente trabaja para “El Momo”, líder de una célula criminal que opera en la región centro del estado, objetivo prioritario de las fuerzas del orden.

En el momento de su detención, “El Tino” portaba un arma larga y una granada de fragmentación.

“Jonathan Martinez y el de la Fuerza Civil son con los que me voy a entregar, me vas a golpear, -te doy mi palabra hermano que no te voy a golpear- pero nosotros dijimos que nos íbamos a entregar y mataron a mi camarada”.