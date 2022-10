Tras Asesinato de Novio, Caborca Vive bajo la Sombra de la Violencia

Tras el asesinato de Marco Antonio Contreras cuando salía de su boda en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, en Caborca, Sonora, la población vive bajo la sombra de la violencia y la inseguridad.

Don Carlos Lizárraga asea calzado en la esquina de la iglesia donde el sábado pasado ocurrió el homicidio. Dice que desde hace algunos meses hay mucha inseguridad en esta región del norte del estado.

Asegura que lo que ocurrió el fin de semana alarmó a toda la población y la gente ya no quiere salir a las calles, incluso sus ventas han bajado.

Reconoce que se siente inseguro, “en este lugar en donde está uno hay mucho movimiento, por donde quiera puede suceder una tragedia”.

Marco Antonio, de 32 años de edad, es originario de Durango. Trabajaba en el Jalisco como ingeniero en sistemas computacionales y conoció hace 13 años a su novia Aracely, quien es abogada en Caborca.

“Ya mucha gente no sale, por eso la plaza está siempre sola. De las nueve de noche para adelante la gente ya casi no sale porque a esa hora se pone dura la delincuencia”.

Enrique Pérez Báez, padre Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, se dice sorprendido por lo ocurrido.

“Es algo que no te esperas, algo que no te imaginas que va a suceder y de solidaridad con la familia; especialmente con la novia porque tuvimos una celebración muy bonita. Yo no los conozco, al realizar la celebración fue el primer día que los vi, ellos son de otra parte, no son del territorio parroquial”.