Tras 6 años de estar en fosa común, entregan cuerpo de niño Braulio Bacilio a sus padres

Tras seis años de permanecer en la fosa común, este día fue entregado el cuerpo del niño Braulio Bacilio Caballero a sus padres, para ser enterrado.

Sus familiares sostienen que, debido a errores de diversas autoridades, el cuerpo del niño estuvo en calidad de desconocido en el Instituto de Ciencias Forenses, antes SEMEFO.

Braulio tenía 13 años cuando murió luego de ser atropellado en las inmediaciones del paradero de Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza. Lo llevaron al Hospital de Balbuena, luego su cuerpo pasó a la fosa en calidad de desconocido.

Desde 2016, cuando ocurrió el accidente, los padres del menor acudieron en al menos 7 ocasiones al Instituto de Ciencias Forenses a verificar expedientes y tratar de reconocerlo, sin resultados, pues el cuerpo fue catalogado por los especialistas como un adulto de 20 años.

Los padres de Braulio ingresaron a las instalaciones del Incifo para identificar el cuerpo y hacer el trámite de la entrega.

Al salir, el padre de Braulio, con lágrimas en los ojos, dijo unas palabras.

Indicaron que en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México les indicaron que el expediente ya se había enviado al archivo, por lo que contactaron a colectivos de búsqueda quienes los apoyaron.

“Capea me realiza mi volante y me dice señora aquí está su volante y salgase a volantear, si tiene información viene y me avisa, archivó la carpeta porque supuestamente no había líneas de investigación”, refirió Fernanda Caballero, madre de Braulio.