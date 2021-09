Tras 10 días del paso de Grace siguen afectaciones en Veracruz

En comunidades afectadas por el paso del huracán Grace en la región norte de Veracruz, la situación continúa critica para muchas familias.

Aunque han transcurrido más de 10 días desde que el meteoro arrasó con viviendas, cultivos y dejó sin energía eléctrica y agua a varios municipios, en las zonas más pobres han tenido que improvisar para salir adelante.

“Me falta de componer mi casa de lo que llevó el huracán no tengo agua no tengo luz y todo mi siembro, mi plátano, maíz todo se lo llevó el aire y pos no nomás yo soy somos varios y aquí en el suelo están viendo que con sacrificios he estado comprando”, dijo Agripina Olmedo Olarte, habitante de San Antonio.