Transportistas y comerciantes se enfrentan con policías por bloqueo en la Costera Miguel Alemán de Acapulco

Transportistas y comerciantes que bloqueaban la Costera Miguel Alemán de Acapulco se enfrentaron con Policía del Estado.

Fueron más de 200 manifestantes que llegaron alrededor de las 10:30 de la mañana al Asta Bandea, para bloquear y exigir el retiro de las fuerzas armadas de las calles.

Al lugar llegaron también unos 100 elementos de la Policía del Estado quienes pidieron a los manifestantes liberar la vía.

El llamado se ignoró y los policías comenzaron a replegar y desalojar a los transportistas y comerciantes.

Fue entonces que comenzaron los empujones, agresiones y la confrontación con los policías que duró al menos unos 20 minutos.

Durante la confrontación algunos manifestantes corrieron hacia la playa y algunos vehículos de transporte público resultaron dañados por pedradas.

En el lugar cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades de Guerrero indicaron que esta movilización es una respuesta de la delincuencia a la detención de ocho policías comunitarios ocurrida el martes en el municipio de Marquelia, en la región Costa Chica.

“Esto no es una protesta social, esto no es protesta legítima esto es un acto criminal de gente que utilizando intereses obscuros por la detención de comunitarios que cometieron delitos el día de ayer en contra del Ejército Mexicano en contra de integrantes de la Guardia Nacional pretenden una liberación que obviamente no se va a dar”, aseguró Ramón Ayala Gamboa, Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General de Guerrero.