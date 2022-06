Transportistas rechazan aumento de 1 peso a la tarifa; aseguran que es insuficiente

Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas rechazaron el aumento de un peso a la tarifa que les otorgó gobierno de la Ciudad de México, al señalar que es insuficiente para cumplir con compromisos de mejorar las unidades y adquirir nuevas.

Señalaron que cuando estaban en la mesa de diálogo con las autoridades, les informaron que habría un aumento de un peso, sin mayor discusión.

Además, solicitaron que regrese el bono para adquirir combustible, luego de que las autoridades anunciaran que se les iba a retirar tras el aumento.

Los transportistas indicaron que comenzarán a cobrar la nueva tarifa a partir del 15 de junio, que representa un incremento del 20 por ciento respecto a la a tarifa actual, pero analizarán las medidas que van a tomar para mostrar su rechazo al aumento que se les otorgaron.

Los transportistas insistieron en que es necesario un aumento de tres pesos para ellos poder dar un mejor servicio y buscar adquirir nuevas unidades.

Indicaron que la falta de recursos para dar mantenimiento a los vehículos podría ponerlos en riesgo de accidentes, pues la mayoría del parque vehicular es de hace más de 20 años.

“Falta de mantenimiento ocasiona accidentes, falta de frenos, llantas lisas porque no nos alcanza. La unidad requiere, un microbús, de 7,000 pesos mensuales de mantenimiento, no da; no alcanza. Ese es el riesgo que le mencionamos a la autoridad”, destacó Domingo Pérez, concesionario.