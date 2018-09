Transición de Gobierno en CDMX lleva avance del 90%

El proceso de transición de Gobierno lleva un avance cercano al 90 por ciento, mismo que fue calificado como satisfactorio, así lo aseguró Rosa Icela Rodríguez, futura secretaria de la Ciudad de México.

“Conforme a lo planeado vamos en tiempo y en forma, si ustedes me preguntan de acuerdo a planeado vamos en un 80%-90% de cumplimiento de las áreas porque hay áreas en las que todavía nosotros no nombramos. La doctora Claudia Sheinbaum aún no nombra al encargado de la Contraloría General, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

Este miércoles se llevó a cabo la reunión de transición entre los equipos de la actual administración capitalina y la entrante, a la que acudió también Guillermo Orozco, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

Ambos equipos acordaron que se lleve a cabo una reunión con los 16 alcaldes electos para armonizar el cambio de estafeta y que la entrega recepción tenga un buen sustento legal.

La próxima secretaria de gobierno aseguró que una de sus prioridades son encontrar medidas de austeridad y de combate a la corrupción.

Guillermo Orozco, secretario de gobierno, señaló que la plataforma para monitorear y transparentar el proceso de transición, ya se encuentra en proceso, podría estar lista en los próximos días.

Con información de Jesús Barba.

RAMG