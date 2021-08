Transeúntes fumadores, inconformes por no poder fumar sobre la calle Madero, en Centro Histórico

La calle Madero, ubicada entre la Alameda Central y el Zócalo de la Ciudad de México, está considerada el andador peatonal más concurrido del país; a partir de ayer, el gobierno capitalino declaró a esta calle espacio libre de humo de tabaco, pero no todos los visitantes están de acuerdo con esta medida.

“Por lo general fumaba sobre Madero, pero ahorita ya no, ya me tendré que ir a otro lado, a otras calles, con que no me pongan la multa”, contó Bryan Rangel, transeúnte.