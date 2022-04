Tramo carretero de Querétaro-SLP-Zacatecas, de los más inseguros: transportistas

Hace más de dos semanas, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, bloquearon diversas carreteras del país para exigir mayor seguridad aseguran que los operadores son víctimas de asaltos, extorsiones y homicidios, principalmente en la ruta Querétaro-San Luis Potosí-Zacatecas.

Desde hace diez años, Antonio Ramírez López conduce un camión de carga pesada, que transporta muebles y mudanzas por diversos estados del país. Hace unas semanas fue víctima de la inseguridad sobre la carretera federal 45, entre los límites de Querétaro y Guanajuato.

“Tiene como 15 días que me quisieron asaltar, ahí está el parabrisas, un balazo, el otro está acá arriba. se me cerró una golf roja y una ford negra y me quisieron parar, pero la verdad, pues se los aventé y como quiera, pues si pude librar, pero si está muy feo todo ese tramo”, dijo Antonio Ramírez López, chofer transporte de carga.