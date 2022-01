Trámite de constancia de no antecedentes penales ya puede realizarse en internet: CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) informó que el trámite de constancia digital de no antecedentes penales podrá realizarse aquí.

El objetivo es hacer más ágil y accesible el trámite para quienes lo requieran.

La constancia de no antecedentes penales sirve para acreditar si los ciudadanos o solicitantes han sido condenados por algún delito.

“Este trámite no infringe o vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, ya que se establece bajo una “política de igualdad y no discriminación” y con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que las constancias digitales de no antecedentes penales y de no antecedentes registrales, no serán emitidas para satisfacer un requisito de ingreso o desempeño de un empleo”, menciona la SSC de la CDMX en un comunicado.