Tráiler impacta histórico acueducto de Yautepec, Morelos; INAH evalúa los daños

Conmoción y molestia entre habitantes del municipio de Yautepec, Morelos es lo que generó el daño estructural a los arcos del acueducto de la ex hacienda de San Carlos que data del siglo XVII.

Te recomendamos: Difunden video de ataque a bar en Jiutepec, Morelos: hay dos muertos

El accidente ocurrió la noche del pasado miércoles cuando el conductor de un tráiler que transportaba tubos de concreto para drenaje, impactó el monumento histórico debido al exceso de dimensiones.

Al lugar, acudió personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quienes realizaron un peritaje para la elaboración de un dictamen técnico y dar parte a la aseguradora.

En el siglo XVII la hacienda de San Carlos era propiedad de Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz, y era una de las haciendas e ingenio azucarero más importantes e influyentes en todo el territorio mexicano.

A través de ese acueducto se dotaba de agua a la hacienda que ahora alberga un salón de eventos.

Las autoridades municipales señalaron que el accidente fue ocasionado por los trabajos de reencarpetamiento mal planeados por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual aumentó la altura de la cinta asfáltica, por lo que ahora los camiones con exceso de dimensiones ya no podrán circular por ese lugar.

“Anteriormente teníamos banquetas hoy ya no hay, cada vez se va comiendo más y creo yo que los trabajos no se han hecho como se deben de hacer y cómo los ingenieros y arquitectos saben perfectamente cómo hacerlos, en el tema del reencarpetamiento me queda muy claro que hay que juntar lo que está mal para dejarlo en la misma medida, sin en cambio San Carlos en este tramo, cada año se ha ido aumentando, aumentando y las casas que teníamos banquetas hoy ya no tenemos”, aseguró Agustín Alonso Gutiérrez, Alcalde Yautepec.