Tragedia del Novio Asesinado tras contraer Nupcias en Caborca deja Conmoción entre Habitantes

El caso del novio asesinado la noche del sábado tras haber contraído matrimonio en una iglesia en Caborca, Sonora, causó conmoción y miedo entre los habitantes de esa ciudad, quienes exigen a las autoridades más seguridad.

Entre enero y septiembre de este año, en Caborca se abrieron 821 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, es el municipio sonorense con la mayor tasa de incidencia delictiva.

“¿Quién responde al dolor de la novia?, ¿Quién responde a los familiares?, ¿Quién responde a todas esas familias, que han pasado por una situación similar? Como familia tristemente hemos pensado hasta ya no vivir en Caborca, la familia que tenemos fuera de aquí, le pedimos que no venga a visitarnos, pedimos a las autoridades más seguridad”, dijo Ana María Gutiérrez, ciudadana de Caborca.

El cuerpo del ingeniero Marco Antonio Rosales, asesinado minutos después de contraer matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria fue cremado en una funeraria de Caborca y más tarde las cenizas entregadas a su viuda, la familia no quiere hablar por temor a represalias.

Entre los habitantes de Caborca hay un sentimiento de zozobra.

“Mi sentir después de los hechos ocurridos el fin de semana pasada en Caborca, se resume en tres partes, el primero en impotencia por no poder hacer nada; la segunda siento miedo por ser vulnerables, no hay familias seguras, no respetan lugares, no respetan eventos y la tercera una desilusión con las autoridades”, expuso Ana María Gutiérrez, ciudadana de Caborca.

El presidente municipal hizo una petición a un sector de la población que, afirma, fomenta la desinformación, y también al Gobierno Federal.

“La gente que quiere hacer morbo. Hay gente que ni le puede y opina, habla estupideces, habla estupideces, porque lo voy a decir hay gente que está comentando estupideces, caborquenses que están comentando estupideces y que no debe de ser. No aprovechen un dolor. Algo hay que hacer, el gobierno tiene que aplicarse, yo como gobierno, en lo que a mí respecta como presidente municipal voy aplicarme hasta donde yo pueda, pero entiendan que yo no puedo más”, apuntó Abraham Mier Nogales, presidente municipal de Caborca.

También dirigió un mensaje a los criminales que operan en la ciudad:

“Yo no pongo dedo, ni ando diciendo quién fue, quienes son, nomás estoy diciendo que ya, ya, déjenos trabajar y si ustedes son malos váyanse a otro lado, no sé a donde se puedan ir, a Iraq a pelear, no sé, aquí no”, dijo Abraham Mier Nogales, presidente municipal de Caborca.

Con información de Erika Palma/En Punto.

LLH